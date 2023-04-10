НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и других участников схемы. Фото

Бывший глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко объявлен в розыск. Его подозревают в организации масштабной схемы махинаций. Вместе с Сенниченко в розыск объявлены и его вероятные пособники – шестеро лиц. Сам экс-чиновник, вероятно, уже сбежал из Украины.

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Об объявлении подозреваемых в розыск сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Список лиц выглядит так:

Сенниченко Дмитрий Владимирович;

Гмырин Андрей Анатольевич;

Присяжнюк Павел Васильевич;

Парсентьев Николай Николаевич;

Горбуненко Александр Игоревич;

Сомов Артур Юлиевич;

Колот Владимир Васильевич.

Как сообщали источники OBOZREVATEL, Сенниченко сбежал во Францию, в Украине его не видели уже год. За границу ему, вероятно, позволили выехать за былые заслуги перед НАБУ – по некоторым данным, Сенниченко работал на Бюро и якобы "сдавал" коррупционеров.

По данным НАБУ, что все разыскиваемые входят в состав преступной организации. Организация считается причастной к завладению более 1 млрд грн средств "Одесского припортового завода" (ОПЗ) и "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК).

"Возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания", – отметили в НАБУ.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о схеме, которую организовал Сенниченко. В целом НАБУ и САП уже установили два эпизода деятельности преступной организации, следствие продолжается.

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