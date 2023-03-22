Экс-главу Фонда госимущества подозревают в организации схемы на 500 млн: ему "разрешили" бежать во Францию

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заочно объявили о подозрении бывшему главе Фонда госимущества Украины, который допустил нанесение Украине ущерба более чем на 500 млн грн. Речь идет о Дмитрие Сенниченко, который уже сбежал из Украины за границу.

Видео дня

О вручении подозрения сообщила пресс-служба НАБУ, которая также обнародовала детали преступной схемы. Имя Сенниченко официально не называется, однако именно он возглавлял ФГИУ в указанные НАБУ годы. На этой должности Сенниченко пребывал в 2019-2022 годах, в сообщении говорится о 2019-2021 годах.

Информацию также подтвердили источники OBOZREVATEL. По их данным, Сенниченко сбежал во Францию, в Украине его не видели уже год. За границу ему, вероятно, позволили выехать за былые заслуги перед НАБУ – по некоторым данным, Сенниченко работал на Бюро и якобы "сдавал" коррупционеров.

"Экс-руководитель ФГИУ и другие члены пытались скрыть свои преступные действия. Более того, для создания имиджа лица, нетерпимого к коррупционным проявлениям, на протяжении 2019-2020 годов бывший глава Фонда трижды выступил разоблачителем коррупции, написав соответствующие заявления в НАБУ и широко проинформировав об этом общественность", – отмечается при этом в официальном сообщении НАБУ.

Впрочем, как впоследствии обнаружили детективы и прокуроры, о фактах коррупции Сенниченко сообщал, чтобы устранить "конкурентов" на предприятиях из "пула ФГИ". Об этом свидетельствуют выявленные в ходе расследования документы, отмечают в НАБУ.

В преступную организацию, который возглавлял экс-глава ФГИУ, также входили еще несколько чиновников Фонда, два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ, были на должностях в в разные периоды), и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), два победителя аукциона на ОПЗ, а также два соучастника-физлица. При этом:

и.о. директор ОПЗ и советник председателя ФГИУ задержаны;

семерым лицам – экспредседателю ФГИУ , приближенному к нему лицу, и.о. директора ОПЗ, и.о. руководителя ОГХК, двум владельцам ООО и одному физическому лицу – о подозрении сообщили заочно ;

, приближенному к нему лицу, и.о. директора ОПЗ, и.о. руководителя ОГХК, двум владельцам ООО и одному физическому лицу – ; еще одному лицу сообщение о подозрении было вручено лично.

Следствие продолжается. В частности, НАБУ и САП устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют случаи их противоправной деятельности.

Как работала схема

Преступная схема, возглавляемая Сенниченко, действовала в 2019-2021 годах. "Участники завладели более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". "При этом сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО "ОПЗ", составляет более 2 млрд грн", – сообщили в НАБУ.

В целом НАБУ и САМ установили два эпизода деятельности преступной организации:

1. Коррупция на "Одесском припортовом заводе" (ОПЗ).

Следствие установило, что в начале 2020 года глава ФГИУ добился избрания лояльных членов наблюдательного совета ОПЗ. В последствии они согласовали назначение директором завод еще одного участника преступной организации. По данным OBOZREVATEL, это Николай Парсентьев.

"В течение мая 2020-октября 2021 [участники организации] незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальше меньше платить заводу за переработку сырья", – сообщили в НАБУ.

При этом со временем в преступной группе поняли, что такие продления договора могут вызвать подозрения. Поэтому они провели конкурс для выбора нового поставщика, планируя сразу организовать победу подконтрольной компании.

Когда победа в конкурсе все же досталась другой компании, руководство ОПЗ отменило его результаты. Договор снова заключили со "своей" компанией, которая согласилась работать на старых условиях, не увеличивая и даже уменьшая плату заводу за переработку сырья.

"Как следствие, АО "ОПЗ" понесло непредвиденные договором расходы на сумму более 80 млн грн..., а с мая по декабрь 2020 года ОПЗ потерял более 390 млн грн... Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван намеренно, чтобы иметь возможность в дальнейшем присваивать деньги. Подтверждение этому – в переписке между участниками преступной организации", – заверили в НАБУ.

2. Схематоз в Объединенной горно-химической компании (ОГХК).

В 2020 году Сенниченко добился назначения лояльного и.о. директора ОГХК. Так,без конкурса и.о. главы предприятия был назначен Питер Девис, гражданин Великобритании. В ОГКХ тогда заявляли, что Девис, плохо владеющий украинским языком и законодательством, "действуя по указке Сенниченко, попросту губит стратегическое предприятие Украины".

По данным следствия, лояльное руководство ОГХК во исполнение указаний "сверху" в 2020-2021 гг. заключило от имени предприятия четыре контракта о продаже титансодержащего сырья по заниженным ценам подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компании. После товар перепродали уже по рыночным ценам.

Самое интересное, что якобы проданных чехам ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России, а также на территорию временно оккупированного Крыма. "Это привело к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн", – констатировали в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенниченко был уволен с должности главы ФГИУ в феврале 2022 года, за неделю до полномасштабного вторжения РФ. Сделать это удалось только со второй попытки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!