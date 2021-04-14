Набсовет УЗ получает миллионы, подрывая нацбезопасность Украины, – Чаплыга

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" за космические зарплаты работает в интересах олигархов и уничтожает компанию. Об этом заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

"При убытках УЗ в более 10 миллиардов они (члены Набсовета УЗ – ред.) пользуются корпоративными карточками по 500 тысяч гривен в месяц. При этом заработные платы за один день работы в месяц около 200 тысяч. При этом премии не менее самих заработных плат. При этом их работа, по сути - на подрыв и самого трудового коллектива всей "Укрзалізниці", нанятых рабочих, и на подрыв независимости Украины, потому что "Укрзалізниця"– это инфраструктурное предприятие", - сказал Чаплыга.

По данным консолидированной финансовой отчетности по итогам 2020 года "УЗ" получила чистый убыток в сумме 11,9 миллиарда гривен,

Эксперт также подчеркнул, что члены Набсовета УЗ делегированы определенными олигархами для того, чтобы решать нужные им вопросы. При этом работа этих "лоббистов" оплачивается за государственный счет. По мнению Чаплыги, набсовет УЗ – это коррупционная кормушка.

"То, что происходит в наблюдательных советах, называется легализованной коррупцией. Когда вы назначаете человека, который не понимает ничего в этой отрасли, его задача – один раз в месяц прийти, поднять руку, подписать что-либо и уйти. За это он получает космические деньги. Естественно, любой здравый человек скажет: это коррупция, причем коррупция в законе", - рассказал Чаплыга.

Он также обратил внимание, что Набсовет УЗ не просто действует в интересах олигархов, он еще и нарушает при этом законодательные нормы. В частности, увольнение предыдущего руководителя УЗ Владимира Жмака, прошло с нарушением законодательства.

"Увольнение произошло вопреки трудовому законодательству, поскольку Жмак находился и находится на больничном. Мы видим четко корпоративный сговор определенной группы олигархов во главе с Пинчуком против законодательства Украины, против процедур, которые были приняты, ценой в деньги налогоплательщиков, которые были заплачены и за процедуру отбора, и за конкурс, и за содержание этого наблюдательного совета, который, мягко говоря, не оправдал доверие", - сказал Чаплыга.

Напомним, ранее экс-депутат Борислав Береза обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Хвыля", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета "Укрзалізниці", на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления, и призвал уволить весь состав совета.