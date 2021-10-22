На Волыни птицефабрика открыла современный цех

Владимир-Волынская птицефабрика 21 октября открыла цех по изготовлению мясокостной муки. Он входит в проект строительства нового перерабатывающего комплекса, который предприятие начало в 2019 году.

Об этом рассказали на Facebook-строринце предприятия.

"С началом строительства мы прогнозировали, что сможем сразу запустить и сдать весь комплекс в эксплуатацию. Стоимость строительства прогнозируется в размере 1,5 миллиарда гривен. На сегодня работ проведено почти на 700 млн. Этот комплекс позволит увеличить наши производственные возможности, а еще до 500 новых рабочих мест. Считаю, что это полезно как и предприятию, так и государству в виде увеличения поступлений налогов, так и для людей, кто получит работы в этом регионе ", — рассказал Дмитрий Добкин, совладелец предприятия.

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В 2020 году птицефабрика инвестировала более 120 млн гривен и сдала в эксплуатацию первый этап строительства. Нынешние инвестиции в строительство составили более 150 млн гривен.

"Цех изготовления мясокостной муки – новое направление деятельности птицефабрики, которого раньше не было. Он дает возможность перерабатывать остатки от производства, которые до этого реализовывались как сырье на другие предприятия. Отныне мы самостоятельно можем производить мясокостную муку и реализовывать ее производствам по изготовлению кормов для животных", — добавила Светлана Собипан, директор Владимир-Волынской птицефабрики.

Строительство современного Комплекса переработки происходит по европейским стандартам. Это полное оснащение оборудованием мировых производителей и надежная система экобезопасности за счет вторичной переработки производственных отходов и наличии современных очистных сооружений.

"Оборудование для цеха закупили в Нидерландах, Италии, Турции и Соединенных Штатов Америки. Производственная мощность его составляет 11 тонн мясокостной муки в день. Стоимость закупленного оборудования составила почти 50 млн гривен, в то же время в целом стоимость строительства этого цеха составила более 130 млн гривен. Цех в первую очередь будет перерабатывать остатки от собственного производства и в полном объеме сможет заработать с запуском всего комплекса в целом ", — отметил Дмитрий Гедз, руководитель проекта строительства.

На открытии Богдан Лозинский, начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области, отметил, что аналогичные цеха могут стать решением проблемы для украинской промышленности с утилизацией остатков от производства.

"Это хорошая инициатива, когда предприятие делает как Владимир-Волынская птицефабрика и самостоятельно сводит цех по переработке остатков от собственного производства. Как видим, здесь это современное европейское оборудование, соответственно контроль выбросов в атмосферу. И, по моему мнению, это один из лучших вариантов", — отметил Богдан Лозинский

Новый комплекс переработки строят вблизи села Гайки, что в Оваднойской ОТГ. К слову, община во время первого этапа децентрализации боролась за присоединение именно этого населенного пункта, ведь понимали, что для самодостаточного функционирования нужны серьезные налогоплательщики.

"Этот цех очень важен для нашего общества, ведь именно из-за него мы боролись за присоединение части Турийского района в Оваднойский ОТГ. Мы знали, что он будет открываться, и уже с нетерпением ждем когда заработает в полной мере. Мы же знаем, что это и рабочие места. Когда сегодня бизнес борется за рынок, то люди – за рабочие места. Жителям общины надо рабочие места, им надо кормить семьи. Мы надеемся, что здесь будет несколько сотен дополнительных рабочих мест, надеемся на несколько дополнительных миллионов налогов", — рассказал Сергей Панасевич, председатель Оваднойской ОТГ.

В то же время Владимир-Волынская птицефабрика является крупным налогоплательщиком не только в этой общине, а в целом в регионе и стране: с начала 2021, по состоянию на сентябрь, предприятием было уплачено более 169,3 миллиона гривен налогов в бюджеты разного уровня.

"Нам приятно, что сегодня сдают очередной этап строительства нового Комплекса переработки. Надеемся на скорое завершение работ, это очень хорошее дело для нашей области и всей Украины, ведь птицефабрика занимает четвертое место по объему выращивания птицы в стране". – Юрий Горбенко, директор Департамента агропромышленного развития Волынской ОГА.

На предприятии работает более 1500 сотрудников. С запуском перерабатывающих комплексов прогнозируют создать еще дополнительные рабочие места.