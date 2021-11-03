На 'Центрэнерго' за неимением угля не работает 90% энергоблоков – эксперт 'Центра Разумкова'

90% энергоблоков государственной компании "Центрэнерго" не работают из-за отсутствия угля. Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разукова" Владимир Омельченко.

"Компания "Центрэнерго" она практически работает с пустыми складами и 90% его блоков не работает. К сожалению, сегодня надо констатировать, что государственные компании – именно у них проблема, потому что они работают на порядок хуже, чем частные компании. И у них меньше запасов и больше простоев", – заявил эксперт в эфире телеканала "Украина24".

Именно провал в работе государственных компаний, по словам эксперта, стал причиной аварийной помощи по энергосистеме Беларуси 2 ноября.

Видео дня

Напомним, 2 ноября "Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи Белоруссии.

"Укрэнерго" пригласило аварийную помощь из Беларуси.

Причиной послужила почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и дефицит мощности частных ТЭС.