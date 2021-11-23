На судью из Днепра завели дело за получение взятки. Документ

На судью Амур-Нижнеднепровского районного суда Оксану Богун открыли уголовное производство по 366 статье Уголовного кодекса Украины — взятка, об этом сообщает портал 49000.com.ua

Напомним, Богун — судья, которая наложила арест на билборды скандального днепровского депутата Загида Краснова. Речь идет о рекламных площадках, которые городская ТБЧС признала аварийными и впоследствии коммунальные службы их снесли. В попытках защитить борды подставное лицо Краснова Сергей Янович подал иск на арест плоскостей и Богун его удовлетворила. Позже апелляционный суд признал это решение неправомерным.

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Также в июле 2018 года Оксана Богун избила и выгнала шестилетнего ребенка, за которым ее попросили присмотреть. Однако служительница Фемиды понесла лишь административную ответственность. Более того, Богун продолжает вершить правосудие в АНД-суде.