"Мы как в концлагере": жители Донбасса пожаловались на резкое подорожание продуктов питания

Жители оккупированного Донбасса жалуются, что перед Новым годом у них снова взлетели цены. Подорожали не только продукты к праздничному столу, но и ежедневного потребления.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Донецке перед новогодними праздниками повысились цены на продукты. Подорожали горошек, соленые огурцы, картофель, колбаса, яйца – все, что обычно используют хозяйки для праздничного стола. Но не отстают и повседневные продукты питания, такие как крупы, макароны, капуста и другие.

Например, теперь, чтобы в Донецке закупиться ингредиентами на салат "Оливье", придется отдать:

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Банка горошка – 70-100 руб. (25-36 грн)

Десяток яиц – 85-105 руб. (30,5-38 грн)

Пачка майонеза – 37 руб. маленькая, 75 руб. – большая (13 – 27 грн)

Картошка (кг) – 65 руб. (23 грн)

Морковь – 65 руб. (23 грн)

Колбаса "Докторская" – 460 руб. (166 грн)

Колбаса "Столичная" – 520 руб. (187 грн)

Балык – 420 руб. (151 грн)

Соленые огурцы – 200 руб. (72 грн)

Кроме того, мандарины в среднем стоят 120 руб. (43 грн), а бананы – 75-100 руб. (27-36 грн).

В принципе, цены на базаре Донецка примерно такие же, как и в киевских супермаркетах. Например, колбасу "Столичную" в том же "Сильпо" в Киеве можно купить за 199 грн, а "Молочную" – за 179 грн. Яйца можно отыскать за 32,9 грн. Бананы стоят 29 грн, мандарины – 31 грн. Правда, стоит ли еще раз упоминать о том, зарплаты в "ДНР" гораздо ниже, чем в столице Украины?

Но при этом на рынках Киева цены даже ниже, чем в Донецке. Вареную колбасу там продают за 149 грн, картофель – по 18 грн, балык – по 130-140 грн, яйца – 30-32 грн.

Что касается мяса, то, например, в онлайн-магазине "Тимуровский" в Донецке куриное бедро продают по 340 руб (122 грн), а на сайте "Сильпо" в Киеве – по 85,5 грн.

"Я пенсионерка, поэтому в супермаркетах покупаю разве что хлеб и молоко. А так мы обычно по выходным идем на базар, чтобы подешевле. Но за последнюю неделю цены резко выросли на 10-20%. Продавцы говорят, что закупка подорожала. Очень дорогая картошка, 65-75 руб. (23-27 грн). Вы же понимаете, для нас это основной продукт. Говорят, что не хватает овощей в принципе, потому что тут и раньше не так много выращивали, а сейчас и подавно. Завозят дорогие овощи из Ростовской области", – жалуется местная жительница Валентина Кузьминична.

Виктория уже несколько месяцев живет в Донецке, куда она приехала ухаживать за пожилой мамой. До этого женщина несколько лет жила в Харькове.

"Тут нисколько не дешевле, чем в том же Киеве и даже в Москве. Мы специально сравнивали цены. Они перекрыли КПП с подконтрольной Украиной, а с России везут все дорогое. В России проблема с мандаринами, они опять там что-то выясняют с Турцией, поэтому цитрусовые у нас теперь золотые. На днях брала в магазине мандарины по 130 руб. (около 47 грн). Дорогая курятина. Филе купила по 350 руб. (126 грн). Говяжье яблочко стоит 800 руб. (288 грн). Да все подорожало – сливочное масло, яйца, мясо, рыба. Хорошей рыбы тут вообще нету", – рассказывает Виктория.

Жители Донецка даже возмущаются ценами на новогодние елки. Небольшая сосна в этом году обходится в 900 руб. (324 грн), а высокое дерево уже продают по 2000 руб. (720 грн).

Зарплата тут еще ниже, чем в Донецке. А вот цены на продукты такие же высокие.

"Я уже потихоньку делаю закупки на праздники. Правда, все равно цены уже взлетели. Например, вареная колбаса 350 руб. (126 грн). Яйца сильно подорожали, раньше брала по 65 руб. (23 грн), а сейчас зашла, они уже по 75 (27 грн). Свинина 450 руб. (162 грн). Это при том, что работы в городе практически нет. Часть людей на заработках в России, остальные выживают как могут", – возмущается местная жительница Ирина.

Местные жители говорят, что среди круп самая дорогая гречка – 100-120 руб. (36 – 43 грн). А курятину продают уже по 300 руб. (108 грн).

"Многие продукты идут из России. Своего производства практически нет. Еще с Донецка могут доставить, там вроде какие-то молочные заводы работают. Раньше на закупки ездили на подконтрольную территорию, теперь мы как в концлагере – можно выехать только в РФ. А там дорого. Не хватает картошки, дорогие фрукты, молоко плохого качества. Даже очень дорогие бытовые средства – для мытья посуды, для уборки, стирки. На новогодний стол ничего особенного готовить не буду, потому что не из чего. Пироги, картошка, курочку зажарю, может, оливье. На этом все", – рассказывает пенсионерка из Луганска Антонина Ефимовна.

Однако если посмотреть "официальные цены", которые подает "власть" ОРДЛО, то там цифры раза в полтора ниже. Жители оккупированных территорий только руками разводят, откуда берутся такие данные.