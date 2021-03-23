На Кировоградщину идут корейские инвестиции: подписан меморандум

Меморандум о взаимопонимании между Кировоградской областной государственной администрацией и компанией "Posco International Corporation" 19 марта подписали глава ОГА Андрей Назаренко и директор "ПоскоИнтернешнл Украина" Санг Мин Пак.

Об этом сообщает сайт Кировоградской ОГА. Меморандум предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли и расширение инвестиций в Кировоградскую область.

"Пять с половиной лет я работал в Сеуле, в Посольстве Украины в Республике Корея, поэтому хорошо знаю эту страну, знаю ее традиции, и это очень мощная компания. И самое главное, что "Posco" знает об Украине. В 2019 году компания сделала мощную инвестицию, построив в Николаевской области терминал. Компания хочет его развивать. "Posco" интересны наземные элеваторы. Очень надеюсь, один из таких компания построит именно в Кировоградской области", – отметил Андрей Назаренко.

Представитель корейской компании подчеркнул свою заинтересованность инвестициями, развитием бизнеса в Украине и сотрудничеством с Кировоградской ОГА.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество", – добавил Санг Мин Пак.

PoscoInternational – одна из крупнейших южнокорейских торговых корпораций. Основными направлениями деятельности является торговля сельскохозяйственной продукцией, товарами металлургической и химической промышленности, а также реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики.