На Кіровоградщину йдуть корейські інвестиції: підписано меморандум

Меморандум про взаєморозуміння між Кіровоградською обласною державною адміністрацією та компанією "Posco International Corporation" 19 березня підписали голова ОДА Андрій Назаренко та директор "Поско Інтернешнл Україна" Санг Мін Пак.

Про це повідомляє сайт Кіровоградської ОГА. Меморандуму передбачає взаємовигідну співпрацю у сільськогосподарській галузі та розширення інвестицій у Кіровоградщину.

"П’ять із половиною років я працював у Сеулі, в Посольстві України в Республіці Корея, тому добре знаю цю країну, знаю її традиції, і це дуже потужна компанія. І найголовніше, що "Posco" знає про Україну. У 2019 році компанія зробила потужну інвестицію, побудувавши у Миколаївській області термінал. Компанія хоче його розвивати. "Posco" цікаві наземні елеватори. Дуже сподіваюся, один із таких компанія побудує саме в Кіровоградській області", – зазначив Андрій Назаренко.

Представник корейської компанії підкреслив свою зацікавленість інвестиціями, розвитком бізнесу в Україні та співпрацею з Кіровоградською ОГА.

"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю", – додав Санг Мін Пак.

PoscoInternational – одна з найбільших південнокорейських торгових корпорацій. Основними напрямками діяльності є торгівля сільськогосподарською продукцією, товарами металургійної та хімічної промисловості, а також реалізація інвестиційних проєктів у сфері енергетики.