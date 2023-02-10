На границе Украины и Румынии заработал новый пункт пропуска. Фото

С сегодняшнего дня, 10 февраля, на границе Украины и Румынии заработал пункт пропуска "Дяковцы – Раковец". Первый автомобиль уже пересек границу стран.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). В ведмостве раскрыли данные о режиме работы пункта:

пункт "Дьяковцы – Раковец" будет работать круглосуточно;

предусмотрено шесть полос движения для автомобилей и автобусов;

есть одна полоса для пешего перехода границы;

пропускные операции будут проводить пограничники, который выделили в отдельное структурное подразделение ГПСУ.

В открытии пункта пропуска участвовали должностные лица. В частности, присутствоват министр Кабмина Олег Немчинов, первый замглавы ГПСУ Владимир Никифоренко, и.о. главы Таможенной службы Сергей Звягинцев, а также посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук.

Как и заработавший в ноябре "Красноильск – Викову-де-Сус", "Дяковцы – Раковец" поможет разгрузить движение через пункт "Порубно – Сирет". В 2022 году очереди из грузовиков там достигали десятков километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, также из Украины в Румынию пустили поезд. С 18 января он ходит из Рахова в Валя-Вишеулуй, расположенный сразу возле границы Румынии и Украины. Там пассажиры могут пересесть на поезда румынской железной дороги CFR.

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