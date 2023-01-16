Украина возвращает поезд в Румынию: когда запустят рейсы и куда можно доехать

Из Украины уже 18 января запустят поезд до Румынии. Он будет ходить из Рахова в Валя-Вишеулуй, расположенный сразу возле границы Румынии и Украины. Там пассажиры смогут пересесть на поезда румынской железной дороги CFR.

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В результате можно будет добраться до станций Сигет, Клуж и Бухарест в Румынии. Помимо прочего, это поможет разгрузить единственный автомобильный пункт пропуска между Румынией и Украиной в Сигете. Расписание поездов №755/756 и 753/754 опубликовало Министерство инфраструктуры Украины:

отправление из Рахова ежедневно в 6:10 и 14:10, прибытие в Валя-Вишеулуй – в 7:45 и 15:45;

отправление из Валя-Вишеулуй в 11:45 и 18:15, прибывать в Рахов – в 12:20 и 18:50.

"Для того чтобы это стало возможным, "Укрзалізниця" в течение 2022 года отремонтировала на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй (Румыния) 19,2 километров путей, 12 мостов, а также осуществила ремонт вокзала Рахова. Этот участок фактически не работал еще с 2011 года", – заявили в Мининфраструктуры.

Кроме этого, удалось завершить ремонт другого участка на границе с Румынией – Тересва – Госграница, который не действовал с 2007 года. По сути, теперь Украине перезапускает ключевые железнодорожные маршруты между Украиной и Румынией.

Как сообщал OBOZREVATEL, чиновники, официальные лица разных стран мира и звезды в условиях полномасштабной войны в Украине добираются в столицу поездами "Укрзалізниці". Едут они в VIP-вагонах, где есть кухня, спальня, душ с туалетом и даже отдельная переговорная комната.

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