В Европе обеспокоены противоречивыми трудовыми реформами в нашей стране, атаками на профсоюзы и попыткой вычеркнуть их из процесса реформ.

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ЕС отмечает, что все эти изменения должны соответствовать международным трудовым стандартам и принципам социального диалога. Об этом в своем расследовании пишут журналисты Екатерина Семчук и Томас Роули в Open Democracy.

ЕС призвал правительство проводить реформы в соответствии с международными трудовыми стандартами и ( ! ) в консультациях с профсоюзами. Впрочем, как мы наблюдаем, не то что консультироваться с профсоюзами никто не спешит, наоборот – профсоюзы всячески отстраняют от процесса обсуждения, пытаются "закрыть рот", не гнушаясь при этом никакими методами – от банального игнорирования до давления, запугиваний, обысков и даже арестов.

Корреспонденты напомнили, что получили документы Европейской комиссии, изобличающие очевидное расхождение между реформами в Украине и моделью "социальной рыночной экономики" ЕС, где государство стремится найти компромисс между рыночными силами и гражданами. Эти выводы сделаны в то время, когда Украина пытается адаптировать свое законодательство к нормам ЕС в рамках своей кандидатуры на вступление в ЕС и действующего Соглашения об ассоциации.

Украинские реформы, проводимые отдельно от процесса гармонизации с ЕС, были подвергнуты критике европейскими и украинскими профсоюзами за нарушение правовых конвенций Международной организации труда (МОТ), а также трудовых норм ЕС.

"Украинские власти постоянно атакуют права профсоюзов и пытаются вычеркнуть их и их работников из процесса реформ", – заявил в интервью Оpen Democracy Ян Виллем Гаудрияан, Генеральный секретарь Европейской федерации профсоюзов общественного обслуживания.

Согласно докладу, подготовленному к ключевому саммиту Украина–ЕС в Киеве 3 февраля, блок считает, что украинское законодательство по социально-экономическим реформам находится на "начальной стадии".

В частности, это касается нового закона о труде. Эксперты говорят, что правительство пользуется войной, чтобы принять и так сложное трудовое законодательство, рассчитанное на 2020-й и 2021 годы. В настоящее время в стране действует военное положение, что означает запрет протестов. Критикуют в ЕС и введение контрактов с нулевым рабочим днем и приостановку на военное время действия коллективных договоров между работодателями и профсоюзами.

Отдельно европейские журналисты обратили внимание на то, что парламент принял полномочия, разрешающие государству конфисковывать имущество профсоюзов. Несмотря на то, что МОТ в настоящее время осуществляет надзор за жалобами по спорной профсоюзной собственности.

Впрочем, некоторые украинские политики порой пренебрежительно относятся к советам международного сообщества. Некоторые постановления они считают чрезмерным регулированием рабочих мест в стране – даже если это часть международных обязательств страны, как в случае с конвенциями МОТ и директивами ЕС о рабочих местах. За примером далеко ходить не нужно.

Галина Третьякова, народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по социальной политике, критикует МОТ. По ее мнению, сосредоточенность организации на коллективных правах является барьером для украинцев. А недавно она обвинила профсоюзы в использовании МОТ для предотвращения деструктивных законодательных изменений. Агентство ООН, заявила Третьякова 15 февраля, также "проталкивает в Украине отживающие теории Маркса и Ленина".

В последнее время из-за нехватки аргументов представители власти все, что не устраивает, называют безоговорочно "совком" и все.

При этом дипломатический орган ЕС, Европейская служба внешних дел в очередной раз подчеркнули, что ЕС "останется непоколебимым в своих обязательствах по европейским стандартам и стандартам МОТ" относительно реформ в Украине.

Не так давно комиссар ЕС по занятости и социальным правам Николас Шмидт встретился с лидерами украинских профсоюзов в Брюсселе. Он "подчеркнул важность социальной защиты, диалога и прав работников как краеугольного камня европейской социальной рыночной экономики". Шмидт сказал, что поднимет вопрос о беспокойстве профсоюзных лидеров по поводу реформ военного времени и отсутствия роли профсоюзов в восстановлении Украины перед президентом Европейской Комиссии фон дер Ляен.

В отчете ЕС о согласовании законодательства Украины и ЕС отмечалось, что следует обратить "внимание" на "влияние введения нового трудового законодательства на социальный диалог", которое, как отмечалось, должно быть усилено. Министерство иностранных дел Украины согласилось с этим; его представитель сообщил Оpen Democracy, что "согласование и реализация международно признанных трудовых стандартов... является одной из главных задач" в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Но только на словах – на практике делает по-своему.

Журналисты приводят слова европейского дипломата: "Мы являемся свидетелями распада социального государства в Украине. Все, кроме военной сферы, сейчас передано на международный аутсорсинг. Социальные вопросы все больше и больше передаются на аутсорсинг международным донорам – именно поэтому международные доноры должны уделять этому больше внимания" .