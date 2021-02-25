МВФ призвал Украину наладить отношения с 'зелеными' инвесторами и вернуть долги, – Гриб

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Кабинет министров Украины и другие органы власти решить проблемные вопросы с инвесторами в возобновляемую энергетику и выплатить им накопленные долги.

Об этом в Facebook написала нардеп Виктория Гриб по итогам заседания Антикризисного штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля..

"Отсутствие исполнения обязательства государством в полном объеме, а также неопределенность относительно выбора инструментов для погашения задолженности уже в этом году не только негативным образом влияет на инвестиционную привлекательность Украины, но и предмет активных переговоров с Международным валютным фондом", – написала Гриб.

По ее словам, задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику составляет около 20 млрд грн., часть из которых должна была быть погашена еще в прошлом году.

"Выполнение совместных с МВФ программ является залогом выведения государства из экономического кризиса. Более того, речь идет и о других генерациях, в том числе и атомной, ведь, как отмечалось, задолженность остается на уровне 22 млрд грн", – добавила депутат.

Она подчеркнула, что отсутствие плана действий по решению долговых проблем на рынке электроэнергии приведет к углублению финансового кризиса в секторе и может привести к очередной волне судебных исков, что станет очередным финансовым бременем для государства.

"Именно поэтому выход один: обеспечить выплату существующей задолженности и принять все необходимые механизмы для налаживания работы всего рынка", – отметила Гриб.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.