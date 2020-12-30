МВФ приедет в Украину в январе: Марченко назвал главные требования для нового транша
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда начнет второй раунд работы в Украине в январе.
"В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, структурные маяки. Обсуждаем период 2022-2023 гг. Каким образом будем балансировать бюджет, размер дефицита. Это нормальная профессиональная дискуссия с экспертами, с нашими партнерами", – сообщил Марченко, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, сейчас в МВФ акцентируют внимание на реализации мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы. Все маркеры, которые касались правительственных мер, уже выполнены.
"Это – рыночное тарифообразование, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января эти два ведомства уже будут работать в формате единых юридических лиц. Это также урегулирование проблемных кредитов государственных банков", – подчеркнул Марченко.
Министр финансов добавил, что срок действия программы рассчитан до конца 2021 года. Изначально речь идет о $700 млн, которые Украина сможет получить после пересмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.
Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда.