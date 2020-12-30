МВФ приїде в Україну у січні: Марченко назвав головні вимоги для нового траншу

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду розпочне другий раунд роботи в Україні у січні.

"На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюємо модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки – період 2022-2023 рр. Як будемо балансувати бюджет, розмір дефіциту. Це нормальна професійна дискусія з експертами, з нашими партнерами", – повідомив Марченко, передає пресслужба відомства.

За його словами, наразі у МВФ наголошують на реалізації заходів щодо антикорупції та реформи судової системи. Всі маркери, які стосувалися урядових заходів, уже виконано.

"Це – ринкове тарифоутворення, трансформація податкової і митної служби. З 1 січня ці два відомства вже працюватимуть у форматі єдиних юридичних осіб. Це також урегулювання проблемних кредитів державних банків", – наголосив Марченко.

Міністр фінансів додав, що термін дії програми розрахований до кінця 2021 року. Початково йдеться про $700 млн, які Україна зможе отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ.

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