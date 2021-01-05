МВФ объяснил, сколько долгов должна вернуть Украина в 2021 году

Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

Первый платеж запланирован на 1 февраля в размере почти 50,68 млн СПЗ. При этом 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ. Об этом свидетельствуют данные МВФ.

Самые крупные выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября – по 295,5 млн СПЗ.

Последние два платежа в 2021 году запланированы на 1 ноября – 43 млн СПЗ.

Самые крупные выплаты назначены на март и сентябрь МВФ

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