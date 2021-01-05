МВФ объяснил, сколько долгов должна вернуть Украина в 2021 году
Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.
Первый платеж запланирован на 1 февраля в размере почти 50,68 млн СПЗ. При этом 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ. Об этом свидетельствуют данные МВФ.
Самые крупные выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября – по 295,5 млн СПЗ.
Последние два платежа в 2021 году запланированы на 1 ноября – 43 млн СПЗ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.
Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда начнет второй раунд работы в Украине в январе. По его словам, сейчас в МВФ акцентируют внимание на реализации мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы. Все маркеры, которые касались правительственных мер, уже выполнены.