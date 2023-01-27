Мустафу Найема уволили из Мининфраструктуры и назначили на новое место: чем он будет заниматься

Главой новосозданного Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Украины назначен Мустафа Найем. Его перевели на эту должность из кресла замминистра инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. "Решением правительства он (Мустафа Найем. – Ред.) переходит в Агентство с должности замминистра и фактически возглавит одно из важнейших направлений работы", – отметил Кубраков.

Информацию об увольнении и последующем назначении Найема подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. "Кабинетом министров Украины назначен Найем Мустафа-Маси – председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины; уволен Найем Мустафа-Маси с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины", – сообщил Мельничук.

По словам Кубракова, перед Найемом уже поставили главные задачи. Это:

запуск работы по восстановлению первых объектов;

отработка механизма взаимодействия с донорами всех категорий: правительствами стран-союзников, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;

координация запросов от регионов относительно приоритетных проектов восстановления.

"В Агентстве восстановления продолжится работа в рамках стратегического плана послевоенного восстановления. Это сложный и комплексный процесс, включающий десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях", – подчеркнул Кубраков.

Найем работал заместителем главы инфраструктуры с августа 2021 года. На эту должность его назначили после увольнения из "Укроборонпрома", где он был заместителем гендиректора с 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мустафа Найем рассказал об итогах работы Мининфраструктуры по направлению дорожного строительства и пассажирских и грузовых перевозок в 2022 году. Он отметил, что за перечнем выполненных задач стоит работа целой команды.

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