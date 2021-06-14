Moneyveo анонсировала выпуск кредитной карты, созданной в сотрудничестве с IBOX Bank, Visa и при поддержке Новой почты

Компания Moneyveo – лидер и новатор на рынке небанковского потребительского кредитования – совместно с транзакционным банком IBOX Bank готовятся выпустить собственную платежную карту Veocard на базе международной платежной системы Visa. Каждый клиент компании сможет оформить ее буквально за 5-10 минут, не выходя из дома и даже без необходимости куда-либо звонить.

Moneyveo продолжает создавать новые инструменты для потребителей финансовых услуг. Сначала компания специализировалась исключительно на мгновенных краткосрочных онлайн-кредитах, но в течение последних 3 лет линейка продуктов Moneyveo значительно расширилась.

Так, компания стала первой, кто предложил рынку мгновенные долгосрочные онлайн-кредиты. Затем она разработала мобильное приложение Veomini для молодой аудитории, где можно получить деньги в несколько кликов. А теперь Moneyveo представляет потребителям платежную карту Veocard – первую в своем роде на отечественном рынке небанковских финансовых услуг.

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Создание и запуск Veocard стали возможными благодаря активному сотрудничеству с партнерами Moneyveo – IBOX Bank, Visa и при поддержке Новой почты.

"Два месяца назад Visa и Moneyveo объявили о стратегическом партнерстве для развития цифровых платежей. Запуск Veocard – первый существенный шаг в нашем сотрудничестве, –отметила Светлана Чирва, вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове. – Мы видим, как ускорился рост безналичных платежей в Украине с начала пандемии COVID-19 – украинцы готовы к цифровизации. Мы также понимаем, что современные потребители хотят, чтобы платежи были максимально прозрачными, простыми и комфортными. Поэтому, по нашему мнению, этот продукт очень быстро найдет своих потребителей".

В идее создания нового продукта заложена философия бренда Moneyveo – быстрая финансовая помощь всем, кто в ней нуждается. Veocard будет давать возможность пользоваться деньгами по всему миру. Она сможет быть дебетовой – с вашими собственными средствами – или иметь открытую кредитную линию от 2000 грн до 15000 грн – то есть работать как классическая кредитка.

"Рынок кредитных карточных продуктов имеет высокую конкуренцию, ведь каждый банк стремится создать лучшее предложение для клиентов. Это ставит условия: отличаться и предлагать то, чего нет у других. Сотрудничество с Moneyveo позволило нам создать первую кредитную карту для небанковского финучреждения – продукт, который соединил банковские гарантии безопасности и экспертизу обработки платежей, а также максимально глубокое понимание своей аудитории со стороны Moneyveo. Именно потому эта карта нужна клиентам, – подчеркивает Глава правления АО "АЙБОКС БАНК" Петр Мельник.

Veocard – это симбиоз преимуществ привычных для потребителей банковских карт и лояльности, гибкости и передовых технологий небанковского финансового рынка. В частности, стоит упомянуть, что для получения Veocard из документов потребуются только паспорт и ИНН. Компания Moneyveo не допускает никаких скрытых платежей и комиссий во время оформления и пользования картой – все процессы максимально прозрачны. Moneyveo не станет брать плату ни за открытие, ни за обслуживание карты, будет насчитывать кешбэк за расчеты и давать возможность дважды в месяц без комиссии снимать наличные во всех банкоматах Украины.

Оформление карты будет происходить онлайн, получение – в отделениях Новой почты. В течение первого календарного месяца для всех – сниженная на -50% Дисконтная ставка за пользование кредитным лимитом. Проценты будут начисляться только за фактические дни использования средств.

"Мы стремимся удовлетворять потребности украинцев в финансовых услугах. Постоянно анализируем мировые рынки, находимся в поисках новых идей. Мы стараемся всегда предлагать что-то новое, работаем на опережение и создаем спрос. Наша задача – повышать финансовую инклюзию и делать продукты еще более доступными для каждого потребителя, –комментирует Group CEO Moneyveo Алена Андроникова.– Мы стали первыми среди небанковских финкомпаний в Украине, кто будет предлагать клиентам платежную карту. Конечно, это вызов, но благодаря поддержке со стороны партнеров нам удалось создать замечательный продукт. Убеждена, что новое предложение Moneyveo постепенно станет трендом на нашем рынке, а усиление конкуренции будет способствовать повышению качества финансовых услуг. Воспользоваться Veocard можно уже в июле 2021 года".

Напомним: Moneyveo – компания, которая в 2013 году запустила в Украине онлайн-кредитование. С тех пор она остается неизменным лидером рынка, продолжает создавать новые продукты и задавать темпы развития отечественного небанковского финансового сектора.

IBOX Bank – украинский транзакционный банк, работающий на отечественном рынке с 1993 года. В 2020 году банку удалось увеличить размер чистых активов на 66,1% и выйти на финансовый результат в 109,7 млн грн.