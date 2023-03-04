Молдова присоединится к части санкций Евросоюза против России

В правительстве Молдовы сообщили, что государство может принять решение присоединиться к некоторым санкциям, введенным Европейским союзом против страны-агрессора России. Окончательное решение будет принять в ближайшее время.

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Об этом сказал молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в пятницу, 3 февраля, передает издание NewsMaker.md. Он напомнил, что Кишинев не присоединился к ограничительным мерам против РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину. Как объяснила тогда президент Молдовы Майя Санду, так государство могло остаться без газа и электроэнергии из страны-террориста.

Теперь же, страна приняла решение пересмотреть свою позицию – Молдова расширит свое участие в антироссийских санкциях и к некоторым мерам против Москвы, как сказал министр, вероятно, сможет присоединится.

Сейчас в правительстве анализируют как усиление давления на РФ скажется на тех или иных отраслях экономики Молдовы.

"Было решено, что Молдова не будет сразу же присоединяться к определенным ограничительным мерам, включая санкции. Теперь же мы переоцениваем некоторые решения, принятые ранее, и в ближайшее время представим новые", – сказал Попеску.

Представитель молдавского правительства сообщил, что в Европейском союзе функционируют 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций, из которых Молдова присоединилась к 21.

"На этом этапе Молдова не присоединилась к 10 правовым видам санкций, но это число скоро сократится", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Молдовы Дорин Речан сказал, что Россия ведет гибридную войну, продвигая свою пропаганду и провоенные нарративы в отношении оккупированного Приднестровья. Однако у Москвы не хватит ресурсов для эскалации и войска РФ не могут вторгнуться в Молдову.