Мировые цены на растительные масла, сахар и зерновые резко взлетели: как повлияет на стоимость в Украине

В мире резко возросла стоимость растительных масел, сахара и зерновых – цены достигли самого высокого значения с сентября 2011 года. Это значительно влияет на формирование цен в Украине, поскольку наше государство является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла.

Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Как отмечается, стремительный рост цен на продовольствие начался еще в мае 2021 года – они выросли на самую значительную величину за десять лет, а относительно прошлого года – почти на 40%.

Одним из факторов роста индекса стало увеличение мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые. Их стоимость только на 7,6% ниже исторического максимума в номинальном выражении.

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Согласно отчету, в 2021 году в мире будет произведено почти 2821 млн тонн зерновых, что на 1,9% превысит объем производства 2020 года, причем наибольший прирост в 3,7% по сравнению с предыдущим годом ожидается относительно кукурузы.

Как известно, Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2021 года стоимость сырья достигла ценового максимума – руда, сталь, кукуруза, зерно, какао-бобы стремительно растут в цене. Мировая стоимость подсолнечного масла даже установила мировой рекорд.