Как рост цен на сырье, которое экспортирует Украина, повлиял на экономику: эксперт дал ответ

Экспорт украинских сырьевых товаров, цены на которые бьют рекорды, сыграл ключевую роль в том, что бюджет Украины за семь месяцев 2021 года пополнился более чем 680 млрд грн. Это больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как отметил экономист Борис Кушнирук, подорожание украинского экспорта является бесспорно выигрышной ситуацией для государства, говорится в сюжете "5 канала".

"С точки зрения сегодняшних событий, то есть в этом году, – это, безусловно, положительная ситуация, так как цены на сырье растут", – прокомментировал эксперт.

В то же время он предостерег, что так называемый ценовой тренд на сырьевом рынке может не продержаться долго. Падение цен на сырье, по его словам, может начаться, уже в ближайшие месяцы.

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Снижение стоимости некоторых товаров, как констатировал Кушнирук, можно наблюдать уже. Например, цена на кукурузу уже начала падать.

Ситуация, которая будет происходить с ценами дальше, зависит от погоды, фактического урожая, а также финансовых стимулов, которые используют страны в условиях коронакризиса.

"Нужно понимать, что сырьевые товары имеют две особенности. Во-первых, они имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен, соответственно, за ними падает потом и украинская экономика. Потому обваливается экспорт, а импорт мы так сократить не можем, поэтому, соответственно, падают доходы предприятий, доходы бюджета и так далее", – отметил Кушнирук.

В целом специалисты предупреждают, что отечественным экспортерам следует готовиться к резкому изменению цен – в обе стороны. В среднесрочной перспективе, предполагают эксперты, многие рынки ожидает спад, а их ключевых игроков – очередное сокращение валютных поступлений.