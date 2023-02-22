Мир должен добиться разблокирования украинских портов или ввести жесткий контроль за кораблями РФ, – Ставницер

Пока Украина теряет сотни миллионов из-за блокирования морского экспорта, Россия наращивает грузооборот через порты и зарабатывает на войну. Кроме того, инспекция РФ сознательно саботирует действие "зернового коридора", блокируя корабли в Босфоре - в то время как ее корабли свободно курсируют по морю, и не подлежат никакому контролю, что дает ей возможность возить не только коммерческие, но и военные грузы. Такая ситуация несправедлива, поэтому международное сообщество должно добиться того, чтобы правила судоходства были равными для всех стран.

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Об этом заявил совладелец группы терминалов ТИС Андрей Ставницер изданию ЦТС.

"Я считаю, что правила игры должны быть одинаковыми для всех ее участников. Либо свободное судоходство для всех, либо одинаковые требования – инспекции, особый порядок регистрации судов, и равное участие представителей всех государств в этой бюрократии", – объясняет Ставницер.

В комментарии для ЦТС спикер Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине, глава отдела по связям с общественностью Савиано Абреу добавил, что в настоящее время ООН изучает все возможности, чтобы продлить действие зернового соглашения. Однако для Украины сейчас стоит вопрос не просто в продолжении работы зернового коридора, а в полном разблокировании судоходства, отмечает издание.

"Полная разблокировка торгового судоходства – в этом сейчас ключевой месседж к партнерам и миру. В российских портах фактически не происходят военные действия, поэтому к ним нет претензий у страховщиков. Но если нам важны не "шашечки", а реальная справедливость и устранение угрозы голода, я считал бы правильным полностью открыть судоходство для Украины без "коридоров". Или - повышенные рисковые требования к России на том же уровне, что и к нам. А лучше на гораздо более высоком уровне, как к агрессорам и виновникам происходящего", – убежден Андрей Ставницер.

Зерновая инициатива больше не может использоваться как рычаг политического давления со стороны России, акцентирует издание: необходима дипломатическая дискуссия и понимание со стороны партнеров, что страна-агрессор продолжает спонсировать войну благодаря свободному доступу судов к ее портам.

"Правила игры должны быть одинаковыми для всех. Поэтому важно обеспечить паритетные условия в осуществлении морских перевозок в Черном море для Украины и России. Это может быть достигнуто путем распространения механизма СКЦ в Стамбуле (с включением в работу инспекционных комиссий представителей Украины) на все перевозки как в/из украинских, так и российских портов в Азово-Черноморском бассейне, с полным снятием ограничений по номенклатуре грузов. Или путем полной либерализации морских коммерческих перевозок в Черном море, как с украинских, так и российских портов", - резюмирует издание.