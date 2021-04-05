Министр финансов увидел "свет в конце тоннеля" в переговорах с МВФ

Роман Груша Экономика 13:49, 5.04.2021

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина приближается к взаимопониманию с Международным валютным фондом.

"Мы смотрим оптимистично в направлении переговоров, мы видим определенный прогресс. В последнее время он довольно-таки успешный, и последний звонок, который был у премьер-министра, он свидетельствует о том, что мы приближаемся к взаимопониманию по некоторым вопросам, которые еще буквально месяц назад, два месяца назад было сложно реализовывать. Сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Мы идем по этому сценарию, он для нас основной", – сказал глава Минфина в эфире программы "Подробиці тижня".

По его словам, требование МВФ состоит в том, что Украина должна заново выполнить те обязательства, которые уже были реализованы, но по тем или иным причинам отменены.

"Основные ключевые препятствия в сотрудничестве – это не новые обязательства, а обязательства предыдущих периодов, которые мы должны восстановить", – резюмировал Марченко.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

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