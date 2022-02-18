Минэнерго пытается сменить состав НКРЭКУ – СМИ

Министерство энергетики хочет добиться смены руководства Национального регулятора НКРЭКУ, утверждает издание "Наши Гроши".

Об этом пишет издание "Главком".

"Показательна история с заседания энергоштаба была в начале февраля. Говорят, что там все представители энергорынка выступили с оценкой ситуации, мол к обвалу цены привело включение всех блоков "Энергоатома" по согласованию с Министерством энергетики. Однако премьер-министр Шмыгаль под протокол заявил Тарасюку (глава НКРЭКУ – прим.), что либо НКРЭКУ придумает как повысить цены, обрушенные атомщиками и Галущенко, либо его снесут через СНБО", – пишет издание.

Видео дня

Однако "Наши Гроши" отмечают, что в начале февраля Офис президента не поддержал инициативу министра Германа Галущенко и премьера Дениса Шмыгаля по смене руководства НКРЭКУ.

Соответственно вопрос отставки НКРЭКУ 11 февраля на СНБО не рассматривали.