Минэкономики ужесточает ситуацию на рынке труда и выгоняет бизнес в другие страны, – экономист

Инициатива Минэкономики по легализации теневой занятости ужесточит ситуацию на рынке труда. Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Этот законопроект если будет принят, пополнит длинный список неработающих инициатив. А, кроме сумбура на рынке труда и осложнений взаимоотношений работодателя и наемных сотрудников, в сложившихся экономических обстоятельствах, ни к чему больше не приведет. Так что если стоит задача ужесточить ситуацию на рынке труда, и без того нелегкую - то законопроект с этой задачей способен справиться", - сказал Соболь.

По его словам, еще одним последствием в случае принятия и введения в действие норм этого законопроекта станет уход бизнеса под юрисдикцию других стран.

"Работодатель может сменить юрисдикцию. И все, деньги уходят туда, где работодатель. И тогда эти деньги в любой уже форме работают на другую юрисдикцию", - рассказал Соболь.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины касательно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия". Он, по информации правительства, должен способствовать сокращению уровня незадекларированного труда и легализации зарплат сотрудников.

Как известно, народные депутаты Украины неоднократно высказывали недовольство инициативами Министерства экономики и главы Игоря Петрашко. Так, народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что Петрашко не употребляет никаких мер для преодоления экономического кризиса, и при этом уклоняется от отчета перед депутатами профильного парламентского комитета. В свою очередь экономист Борис Кушнирук назвал Петрашко неэффективным министром, который оказался неспособен обеспечить реализацию системных реформ.