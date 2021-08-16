Минэкономики системно защищает интересы отечественных производителей, – Теленик

Минэкономики системно защищает интересы отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках, для чего используются все имеющиеся механизмы.

Об этом стало известно во время встречи заместителя Министра экономики Украины Сергея Теленика, а также – специалистов департамента внешнеэкономической деятельности и торговой защиты Минэкономики с представителями компаний и ассоциаций, которые представляют более 40 отраслей промышленности 13 августа, сообщается на сайте Минэкономики.

Сергей Теленик объяснил участникам стратегическое видение Министерства по защите интересов отраслей отечественного производства, а также – ознакомил с принятыми решениями Президента, Правительства и СНБО в этой сфере.

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"Украина нуждается в развитии и инновациях. Минэкономики – всегда на стороне производителей, которые инвестируют в производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Также мы поддерживаем развитие бизнеса и создание новых рабочих мест. На этом пути будем действовать согласованно с ключевыми институтами, которые представляют интересы высокотехнологичных отраслей ", - отметил замминистра.

Он отметил важность сотрудничества между государственными органами и бизнесом. "Мы готовы к регулярному диалога с отечественными ассоциациями производителей для решения текущих вопросов и для оперативного реагирования на вызовы. Вместе мы способны достичь определенных результатов", - отметил Сергей Теленик.

Участники встречи высоко оценили дискуссии и договорились продолжить сотрудничество. Мероприятие состоялось на платформе Комитета Торговой политики, защиты внутреннего рынка и защиты конкуренции Федерации работодателей Украины.