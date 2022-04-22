Минэкономики разработало законопроект, который закрепит полную дерегуляцию, – Свириденко

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект, который предлагает принять Министерство экономики. В документе идет речь о дерегуляции работы бизнеса.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"С начала российского вторжения правительство уже начало масштабную дерегуляцию. Перевели на декларативный принцип 48 разрешений, 19 лицензий, около 500 других публичных услуг для бизнеса. Теперь наша задача – закрепить такое положение вещей навсегда", – отметила она.

Видео дня

Свириденко добавляет, что принципы законопроекта, который на рассмотрение парламента представило профильное ведомство, позволят бизнесу сосредоточиться на основных производственных процессах, а не на взаимоотношениях с государством. Также предусмотрено, что проверки бизнеса будут заменены страхованием или другими подобными механизмами в отраслях, где это возможно.

Министр назвала полную дерегуляцию и минимальное вмешательство государства в работу бизнеса одной из предпосылок восстановления Украины после российской агрессии. В числе других необходимых шагов Свириденко указала также на полный доступ нашего государства к рынкам стран G7 и Евросоюза, вступление Украины в ЕС уже в 2024-м, быструю логистику, ставку на экспорт переработанной продукции, формирование мощного военно-промышленного комплекса, наращивание энергетических мощностей и обретение энергетической независимости, а также ряд других мер.

Напомним, что ранее первая вице-премьер-министр говорила также о важности предоставления льготных кредитов и релокации предприятий – как залога восстановления экономики в послевоенное время. Она также указывала на важность помощи партнеров Украины – не только посредством инвестиций, но и выхода на внешние рынки.