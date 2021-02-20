Милованов обвинил МВФ в нарушении обещаний и обмане Украины

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд нарушил слово и сообщением о завершении работы своей миссии в Украине создал негативный фон для визита президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты.

"Нас где-то обманули, но обманули тактически, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии, которую растянули российские СМИ, и это чувствовалось в Эмиратах", – отметил советник председателя Офиса президента в эфире hromadske.

По его словам, МВФ пообещал предоставить Украине пресс-релизы перед публикацией, однако не сделал этого.

"Поэтому нашей позиции не было, когда он пошел по всем новостях, включая российские. Был вакуум, и его заполнили российской пропагандой", – заявил Милованов.

Экс-министр отметил, что Международный валютный фонд должен дать ответ, почему сообщил о завершении работы именно перед визитом в ОАЭ украинской делегации.

"Ответа нет и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым – случайность это или нет... Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", – резюмировал Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL: