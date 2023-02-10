'Метинвест' в 2022 году уплатил 20,5 млрд грн налогов

Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, Метинвест остается опорой экономики страны. С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, Группа в 2022 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Тройка наибольших отчислений Группы в Украине выглядит следующим образом: налог на прибыль - 6,6 млрд грн, единый социальный взнос - более 4 млрд грн и налог на доходы физических лиц - 3,7 млрд грн.

В то же время, в условиях военных действий украинские предприятия Метинвеста в прошлом году увеличили плату за пользование недрами на 10% против 2021 года — до 3,2 млрд грн, а плату за землю на 28% — до 1,1 млрд грн.

Также значительным источником наполнения государственного и местных бюджетов Украины в 2022 году стал экологический налог, который составляет более 600 млн. грн.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков:

Прошлый год был очень сложным для всей страны и для бизнеса, в частности. Предприятия Метинвеста в Украине работают под постоянной угрозой вражеских обстрелов и дефицита электроэнергии. Нам пришлось перестроить работу, в частности, из-за остановки мариупольских комбинатов и логистических ограничений. Однако Группа остается одним из крупнейших налогоплательщиков в государстве и одним из крупнейших спонсоров украинской армии. Мы и дальше будем надежной опорой для страны — до и после победы Украины над врагом.