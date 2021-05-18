'Метинвест' опровергла обвинения в сговоре на тендерах 'Укрзалiзницi'

Предприятия Группы Метинвест соблюдают требования законодательства при проведении публичных закупок и полностью выполняют свои обязательства по их результатам.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление компании.

"Предприятия Группы Метинвест реализуют свою продукцию конечным потребителям не только через предприятия Группы (СМЦ), но и путем предоставления свободного доступа к продукции независимым трейдерам и дистрибуторам.

При этом Группа никоим образом не вмешивается в хозяйственную деятельность таких трейдеров и дистрибуторов. Выбор ими способов реализации (путем принятия участия в публичных закупках или на свободном рынке) и покупателей, а также проведение переговоров с ними и формирование ценообразования – полностью их коммерческая инициатива", - говорится в заявлении.

В Метинвест также подчеркнули: предприятия Группы (в частности, "Метинвест-СМЦ") неукоснительно соблюдают требования действующего законодательства и надлежащим образом выполняют свои обязательства по результатам процедур публичных закупок, независимо от роста цены на рынке металлопроката. А отгрузка продукции осуществляется по фиксированным ценам договоров, заключенных по итогам тендеров.

А также отметили, что при проведении публичных закупок с продукцией Группы Метинвест конкурирует не только продукция отечественных производителей, но и иностранных, таких как Voestalpine Schienen GmbH Austria, Vossloh Fastening Systems GmbH Germany, Plastwil Sp.z o. o. Poland, Schwihag AG Switzerland, а также ряда производителей стран СНГ.

"Так, в конце 2020 года "Метинвест-СМЦ" отгрузил 45,5 тыс. тонн рельс по договору в рамках финансирования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по цене существенно ниже официального прайса компании в условиях значительного роста мировых цен на квадратную заготовку. Более того, на тендере "Метинвест-СМЦ" предложил цену существенно ниже минимальной цены других производителей", - сообщили в Метинвест.