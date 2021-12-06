Метинвест нарастил продажи в Европу в 2,5 раза с начала года

За 3 квартала 2021 года Группа Метинвест увеличила продажи в Европу в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5 213 млн долларов. Доля европейских стран в общем объеме продаж достигла 38% против 27% в 2020 году.

Об этом говорится в финансовом отчете на сайте компании. Такая динамика связана главным образом с ростом цен реализации металло- и железорудной продукции, отметили в компании. Кроме того, отгрузка окатышей, полуфабрикатов и готовой металлопродукции выросла на 53%, 39% и 43% соответственно.

Продажи в Украине составили 26% в общем объеме выручки. За 3 квартала доля украинского рынка снизилась на 2%, до 3 506 млн долл.

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Выручка в cтранах Ближнего Востока и Северной Африки достигла 2 037 млн долл, что соответствует 15% в общем объеме поступлений (-2% год к году). По данным Метинвеста, предприятия группы за отчетный период увеличили поставки в страны региона товарного чугуна на 16%, плоского проката на 2% и железорудной продукции в 2,7 раза.

Метинвест также отметил снижение продаж в Азию на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне снижения поставок железорудной продукции на 45% и практически отсутствия отгрузок полуфабрикатов и готовой металлопродукции. Эти факторы повлияли на снижение доли региона в консолидированной выручке с 15% до 7%.

Доля выручки в странах СНГ не изменилась и составила 6%, аналогичным образом на уровне 5% в общем объеме продаж держится регион Северной Америки. Хотя в компании отметили рост поставок чугуна на фоне роста цен реализации.

За 9 месяцев 2021 года EBITDA Группы выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6 102 млн долл. Порядка 10% или 537 млн Группа достигла за счет операционных улучшений, в частности, более эффективному потреблению сырья и энергоносителей, повышению производительности основного технологического оборудования, а также улучшению эффективности продаж. Также в компании отметили положительное влияние роста объемов реализации продукции собственного производства, в том числе готовой стальной продукции и окатышей, эффект от которого составил 449 млн долл.