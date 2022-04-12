'Метинвест' намерен трудоустроить большинство металлургов и ремонтников, выехавших на подконтрольные Украине территории

Группа Метинвест намерена трудоустроить большинство металлургов и ремонтников, выехавших из зоны боевых действий в тех городах, где находятся ее предприятия. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Утверждено решение в первую очередь трудоустраивать на предприятия компании именно переселенцев из Мариуполя, уже подготовлено около 2000 вакансий. Непрерывно ведутся переговоры с партнерами по развертыванию большего количества возможных рабочих мест. Речь идет о коммунальных предприятиях городов и различных гуманитарных миссиях.

"Сейчас остановлены не только мариупольские меткомбинаты, но и предприятия в Авдеевке. Производство в Запорожье запускаем, но оно не работает по полной. Снижены объемы в Кривом Роге, Каменском и Покровске. Группа Метинвест пытается всеми силами сохранить производство, чтобы иметь возможность платить зарплату работающим и поддерживать тех, кто оказался в затруднении из-за нападения России на Украину, а также помогать Украине приближать победу", - говорится в сообщении.

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Для трудоустройства необходимо зарегистрироваться на горячей линии компании 0800605000, сообщить свои данные и проходить еженедельную регистрацию в центрах карьеры Метинвест в городах присутствия. Для трудоустраивающихся предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч гривен от Группы Метинвест, как помощь для настройки быта.

Напомним, из Мариуполя уже выехало около 13 тыс сотрудников Метинвеста. Их временно расселяют на специально подготовленных объектах, оказывают гуманитарную помощь: пищевые наборы, одежду, принадлежности для детей и вещи первой бытовой нужды. Кроме того, сотрудники могут рассчитывать на медицинскую и психологическую поддержку.