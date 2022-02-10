Металлургия терпит расходы без возможности повысить цены на продукцию, - эксперт

Украинские металлургические компании, работающие с соблюдением законов, вошли в кризисный период и выживают благодаря кредитам от Запада. Но вместо помощи от государства получают чрезмерное давление и обыски, которые отпугивают иностранных инвесторов.

Об этом говорит президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Он прокомментировал обыски на предприятиях компании "Метинвест", пишет УНИАН.

"Никто даже не заикается о том, чтобы какие-то дотации попросить у государства в связи с ценами на газ. Бизнес выживает, принимая кредиты Запада в столь сложные периоды. Но если нет дотаций, то зачем тогда отпугивать инвесторов обысками на предприятиях? Я имею в виду обыски на "Метинвесте", который заплатил в бюджет почти 2 млрд долларов налогов в 2021 г. Это почти 5-летний бюджет такого города как Одесса. Зачем кошмарить работающий "в белую" бизнес?", — подчеркнул он.

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По словам эксперта, несмотря на то, что цены на газ выросли впятеро, промышленные металлургические предприятия несут эти расходы, не имея возможности повысить цены на свою продукцию, иначе станут неконкурентоспособными.

"Стоимость газа и других энергоносителей в производстве металла крайне важна – это около 60% расходов украинских металлургов в стоимости продукции. Европейские и британские производители поднимают цену на свой металл, но в Украине этого сделать нельзя, поскольку мы и так находимся на грани рентабельности. Если мы поднимем стоимость, то выпадем с конкурентной гонки, заводы закроются", - отметил Александр Каленков.

Поэтому, по его словам, критически важно хотя бы не препятствовать работе украинских предприятий.