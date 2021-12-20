Металлургия лидирует по росту зарплат среди всех отраслей украинской экономики

Украинская металлургия по росту зарплат занимает передовые позиции среди всех отраслей украинской экономики. Лидерство отрасли не случайно, ее представляют очень сильные игроки.

Эксперты говорят, что украинский бизнес уже закален множеством форс-мажоров. Такой опыт дал многим понимание, что их ценнейший ресурс – это кадры.

"Нашу страну вытянет развитие экономики. Современную экономику развивает бизнес и частный сектор", – сказал и.о. министра экономики Украины в 2020 году Павел Кухта.

Металлургическую ветвь представляют очень сильные игроки. К примеру, Группа Метинвест за год увеличила зарплаты персонала на четверть. Зарплатный Фонд вырос на 160 – миллионов долларов. Кроме зарплаты внедрили мотивационные и социальные пакеты.

Видео дня

"В последние 5 лет зарплаты по отрасли поднялась с учетом инфляции на 80%. Ни одна отрасль не демонстрировала такого по Украине", – считает глава федерации металлургов Украины Сергей Беленький.