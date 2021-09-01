Металлургам придется использовать рост цен для проведения модернизации и декарбонизации

Период высоких мировых цен на сырье и продукцию металлургов сталепроизводители могут использовать для проведения модернизации и декарбонизации. Это открывает для них окно возможностей.

Об этом говорится в статье "Стальное окно инвестиций" издания МинПром. Как пишут авторы материала, например, крупнейшая металлургическая компания в мире ArcelorMittal намерена к 2030 году сократить выбросы углерода в атмосферу на 25%, о чем указала в своем втором климатическом докладе.

Группа также планирует построить в испанском городе Сестаю первый в мире сталелитейный завод с нулевыми выбросами. Предприятие будет производить сталь с применением технологии прямого восстановления железа (DRI). Стоимость этого проекта оценивается в 1,1 млрд долл.

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В свою очередь японская компания Nippon Steel решила сосредоточиться на увеличении прибыли от зарубежных операций, воспользовавшись растущим спросом на автомобильном рынке. С этой целью планируется расширить мощности совместного предприятия с ArcelorMittal в Индии до 15 млн т годовых.

Как утверждают журналисты, даже "середняки" мирового стального сектора могут позволить себе инвестиции в довольно смелых объемах.

Так, бразильская Gerdau решилась вложить 500 млн долл в расширение завода Ouro Branco в штате Минас-Жераис (в частности, в строительство рельсобалочного стана и новые мощности горячего проката). В июле компания уже вернула в работу остановленный в 2019 г. завод Mogi das Cruzes (Сан-Паулу), а в ближайшей перспективе намерена возродить еще один закрытый прокатный завод в Рио-де-Жанейру

"Все эти озвученные планы, с одной стороны, указывают на то, что глобальная металлургия переживает сегодня давно не виданный расцвет. Но с другой, есть опасения, что он будет недолгим. И вскоре отрасль опять столкнется с тем, с чем боролась до пандемии, – переизбытком производства. Т. е. окно возможностей не будет открытым вечно. Скорее всего, кто первым вложит инвестиции, тот их и окупит. Кто замешкается или проест нынешние прибыли, завтра останется ни с чем", – пишет издание.