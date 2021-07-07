Манипуляции трейдеров-спекулянтов угрожают стабильной работе ТЭС – заявления 'Центрэнерго' и 'ДТЭК Энерго'

Операторы тепловых электростанций (ТЭС) призвали НКРЭКУ решить проблему манипуляций трейдеров-спекулянтов, которые ставят под угрозу дальнейшую работу генерирующих компаний.

Соответствующие заявления опубликовали государственная компания "Центрэнерго" и частная "ДТЭК Энерго".

"Существенно усложнили ситуацию в энергетике и довели ее до угрожающей последние тенденции, связанные с ценовыми манипуляциями трейдеров- спекулянтов на "рынке на сутки вперед" (РСН), а также бездействие в этом вопросе НКРЭКУ как регулятора рынка. В частности, ряд трейдеров- спекулянтов продолжали скупать на рынке электроэнергию, не имея при этом контрактов с конечными потребителями", — говорится в заявлении" ДТЭК Энерго ".

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В компании отметили, что злоупотребления трейдеров ставят под угрозу деятельность тепловой генерации в условиях подготовки к осенне-зимнему периоду, необходимости закупки топлива и ремонту оборудования.

Так, в компании пояснили, что манипуляции на рынке привели к существенному снижению цены на РДН по ОЭС Украины. Так, цена в базовой нагрузке в мае достигла 930 грн / МВт * ч, в июне - 1362 грн / МВт * ч, а за 7 дней июля опустилась до 765 грн / МВт * ч. 3 июля цена вообще снизилась до 378 грн / МВт * ч. В то же время себестоимость производства электроэнергии тепловых станций составляет около 1550-1600 грн / МВт * ч. Таким образом, при среднем объеме отпуска электроэнергии 50 млн кВт * ч в сутки, в июле станции "ДТЭК Энерго" несут убытки около 40 млн грн каждые сутки.

"Такие дисбалансы, нестабильность и ручное управление ценообразованием в отрасли, которые мы наблюдаем в последнее время, угрожают тем, что прогнозный убыток ТЭЦ и ТЭС по итогам 2021, при отсутствии изменений в рыночных условиях составит, по разным подсчетам, около -13,6 млрд грн за операционной деятельностью", — отметили в "ДТЭК Энерг ".

В "Центрэнерго" действия трейдеров, которые отказались выполнять обязательства по оплате купленной электроэнергии, назвали угрозой для национальной безопасности.

"Наша компания считает, что такие действия контрагентов являются угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к ОЗП 2021-2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по заработной плате", — заявили госкомпании.

Генерирующие компании призвали НКРЭКУ и профильное министерство безотлагательно вмешаться в ситуацию, применить меры воздействия к трейдерам-спекулянтам. В противном случае компании не могут продолжать работу.

"Как результат, когда тепловая генерация не сможет обеспечивать производство электроэнергии, единственным вариантом останется открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси. Использование российской и белорусской электроэнергии – это прямая угроза энергобезопасности Украины", — говорится в заявлении.

Напомним, накануне еще один оператор ТЭС компания "Донбассэнерго" получил "дефолтный" статус из-за невозможности оплачивать услуги системного оператора. Компания полностью прекратила производство электроэнергии.

Ранее Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить возможности для манипуляций трейдеров на РСН, однако комиссия официально отказалось от рекомендаций министерства.