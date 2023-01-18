МАГАТЭ разместило миссию на Ровенской АЭС, в ближайшие дни такие же миссии прибудут на все украинские АЭС, – Гросси

Международное агентство по атомной энергии разместило свою миссию на Ровенской АЭС. В ближайшие дни такие же группы прибудут на все украинские объекты.

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Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Миссия прибыла в Ривне во вторник, 17 января (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще больше экспертов МАГАТЭ прибыли на место в Украину. Сегодня я запустил Миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС. В ближайшие дни у нас будут команды на всех АЭС", – сообщил Гросси.

По его словам, эксперты окажут техническую помощь, а также будут работать над уменьшением ядерной опасности во время российской войны в Украине.

Как известно, в понедельник, 16 января, команда МАГАТЭ прибыла на площадку Южноукраинскую АЭС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также заявил, что работа миссий агентства на всех украинских АЭС обеспечит безопасность на ядерных объектах в условиях постоянных атак РФ.

Галущенко подчеркнул, что государство-террорист уже больше трех месяцев обстреливает энергетические объекты Украины. Более того, во время одной из атак произошла массовая авария – все АЭС были обесточены. Они работали за счет резервного питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в программе визита Гросси – посещение Пивденноукраинской, Ривненской и Чернобыльской атомных электростанций для разворачивания миссий МАГАТЭ на каждом из объектов. Эксперты МАГАТЭ на украинских АЭС начнут работать уже в ближайшее время. В их задачи будет входить отслеживание ситуации на станциях, оценка работы их оборудования, а также предоставление технической и консультативной помощи украинскому персоналу.