Гендиректор МАГАТЭ Гросси приедет в Украину с визитом: появились подробности

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроссии на следующей неделе посетит Украину. Цель его приезда заключается в обеспечении постоянного присутствия экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики Украины - для предотвращения ядерной катастрофы из-за войны России против Украины.

Видео дня

В программе визита Гросси - посещение Пивденноукраинской, Ривненской и Чернобыльской атомных электростанций для разворачивания миссий МАГАТЭ на каждом из объектов. Об этом сообщает официальный сайт МАГАТЭ.

Согласно сообщению, Гросси прибудет в Украину уже на следующей неделе. Его цель - обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны, что значительно активизирует усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время текущего военного конфликта.

"Генеральный директор отправится на Пивденноукраинскую и Ривненскую атомные электростанции, а также на Чернобыльскую площадку для развертывания миссий в составе двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов. МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие до четырех экспертов на крупнейшей в Украине Запорожской АЭС, а в ближайшие дни на Хмельницкой АЭС будет размещена группа из двух человек", – отмечено в сообщении МАГАТЭ.

Таким образом в Агентстве пытаются предотвратить возможную ядерную катастрофу на украинских атомных электростанциях, риск которой из-за войны существенно возрос.

"Поскольку эта трагическая война идет второй год, мы должны продолжать делать все возможное, чтобы предотвратить опасность серьезной ядерной аварии, которая принесет еще больше страданий и разрушений народу Украины и других стран", — сказал Гросси.

Эксперты МАГАТЭ на украинских АЭС начнут работать уже в ближайшее время. В их задачи будет входить отслеживание ситуации на станциях, оценка работы их оборудования, а также предоставление технической и консультативной помощи украинскому персоналу.

"В ближайшее время МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех объектах атомной энергетики Украины, в том числе и в Чернобыле. Это важный шаг в нашей работе по оказанию помощи Украине в эти чрезвычайно трудные и сложные времена. Наши эксперты по ядерной безопасности и физической безопасности будут следить за ситуацией на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ", — сказал Гросси.

О присутствии экспертов МАГАТЭ на всех украинских АЭС просила Украина. Их численный состав, полномочия и особенности работы были согласованы во время встречи Гроссии с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"МАГАТЭ будет иметь около 11-12 экспертов, находящихся в стране в любой момент времени. Хотя миссии МАГАТЭ и ранее находились на этих объектах во время конфликта, постоянное развертывание групп знаменует собой значительное расширение", – уточнили в МАГАТЭ.

Кроме посещения украинских АЭС Гросси планирует также встретиться с руководством Украины, чтобы обсудить предложения МАГАТЭ по поводу создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, где представители Агентства присутствуют более четырех месяцев.

"Я по-прежнему полон решимости сделать столь необходимую защитную зону реальностью как можно скорее. Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не так быстро, как должны. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем договориться и реализовать эту зону в ближайшее время", — подчеркнул Гроссии.

В МАГАТЭ также сообщили, что на текущей неделе на Запорожскую АЭС прибыла новая группа инспекторов в составе трех человек, которая сменила коллег, работавших на оккупированной станции в течение нескольких недель. "Ротация" инспекторов МАГАТЭ на объекте с момента создания Миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию на ЗАЭС (ZNPP) произошла уже в пятый раз.

Согласно последним выводам инспекторов Миссии, последняя оставшаяся резервная линия электропередачи ЗАЭС на 330 киловольт (кВ) теперь подключена к станции после нескольких отключений на прошлой неделе, что подчеркивает сохраняющаяся неустойчивая ситуация с внешним электроснабжением крупнейшей в Европе АЭС.

Шесть реакторов ЗАЭС остановлены, но по-прежнему нуждаются в электроэнергии для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности. ЗАЭС получает внешнее электроснабжение также от последней оставшейся в рабочем состоянии внешней линии электропередачи 750 кВ. В случае отключения внешнего питания все 20 резервных дизельных генераторов объекта готовы обеспечить его электроэнергией, необходимой для всего оборудования, связанного с безопасностью. Кроме того, в настоящее время работают девять передвижных дизельных котлов, которые помогают предотвратить замерзание критически важных систем ЗАЭС в зимний период и обеспечивают отопление персонала ЗАЭС. Ситуация на ЗАЭС остается нестабильной.

Кроме того, Гросси обеспокоен давлением российских оккупантов на украинский персонал ЗАЭС, а также возможными последствиями оккупации станции для ядерной безопасности и защиты.

"Сокращение штатов ЗАЭС в сочетании с психологическим стрессом из-за продолжающегося военного конфликта и отсутствием членов семей, покинувших район, создали беспрецедентную ситуацию, в которой не должен находиться ни один персонал АЭС", — сказал он.

В МАГАТЭ подчеркнули, что работников ЗАЭС продолжают принуждать к заключению новых трудовых договоров с российской государственной компанией "Росатом", в то время как национальный украинский оператор "Энергоатом" призывает их не делать этого.

"Коллектив ZNPP был проинформирован о том, что, несмотря на все трудности, на ЗАЭС по-прежнему имеется достаточный оперативный персонал для обеспечения безопасной эксплуатации всех блоков на текущем уровне функционирования станции", – отмечено в сообщении МАГАТЭ.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты лишили допуска на ЗАЭС почти 1500 работников станции, отказавшихся получить паспорта РФ.

Также сообщалось, что ЗАЭС превратилась в военную и ремонтную базу оккупантов. Она не производит энергию для Украины, а лишь потребляет ее.