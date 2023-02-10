МАГАТЭ: на Хмельницкой АЭС остановили один из энергоблоков из-за российской ракетной атаки

В результате ракетной атаки страны-агрессора России в пятницу, 10 февраля, в Украине снова повреждены объекты критической инфраструктуры. В частности, вражеский прилет зафиксирован на Хмельницкой АЭС. В итоге там остановили один из энергоблоков.

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Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии. Кроме того, в качестве меры предосторожности, две из трех действующих на данный момент украинских атомных электростанций – Ровенская и Южно-Украинская – снизили выработку электроэнергии (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Украинский регулятор сообщил агентству, что нестабильность в электросети из-за обстрела привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкого реактора. Эти события были подтверждены миссиями МАГАТЭ по поддержке и содействию, находящимися на АЭС, которые также подтвердили, что все системы ядерной безопасности в Хмельницком работают должным образом", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси провел переговоры по согласованию и реализации необходимой зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС с представителями РФ.

"И в Киеве, и в Москве мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу, направленную на скорейшее создание зоны. В этом отношении важное значение имели встречи в Москве на этой неделе, позволившие нам подробно обсудить план с высокопоставленными представителями российского правительства. Я по-прежнему надеюсь, что зона будет создана, хотя прогресс должен был быть быстрее. Ради ядерной безопасности в Украине и за ее пределами я буду продолжать свои усилия до тех пор, пока зона не станет реальностью", – сказал Гросси.

По его словам, ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку там активно ведутся боевые действия.

В свою очередь, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины заявила, что разрешит ЗАЭС возобновить работу только после того, как она будет возвращена под контроль нашего государства.

К слову, МАГАТЭ также продолжает организовывать и координировать поставки оборудования для помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности. В рамках девятой такой поставки национальный регулятор уже получил оборудование, закупленное агентством за счет внебюджетного финансирования из США.

Как известно, МАГАТЭ 18 января завершило размещение постоянных миссий на трех украинских АЭС – Ривненской, Чернобыльской и Пивденноукраинской. Затем миссии направились на Хмельницкую АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина призвала МАГАТЭ ввести жесткие санкции против "Росатома". Российский концерн поспособствовал тому, чтобы ядерные объекты впервые в истории стали элементом наступательной войны.

Ранее "Энергоатом" предупредил, что даже после деоккупации ЗАЭС не сможет сразу начать генерацию электроэнергии для Украины. Только на разминирование и проверку оборудования понадобится не менее двух месяцев. А пока ЗАЭС не работает, дефицит мощности в украинской энергосистеме будет сохраняться, предупреждали специалисты. Ведь станция до оккупации была крупнейшим производителем тока в стране.