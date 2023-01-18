ЗАЭС не сможет запуститься сразу после деоккупации: сколько времени понадобится

Даже после деоккупации Запорожская АЭС (ЗАЭС) не сможет сразу начать генерацию электроэнергии для украинской энергосистемы. Только разминирование и проверку оборудования понадобится не менее двух месяцев.

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Об этом сообщил "Энергоатом". Компания отметила, что российские оккупанты целенаправленно превращают самую большую в Европе АЭС в военную базу, минуя все вокруг из-за страха перед ВСУ.

"Это время также необходимо для проведения специалистами "Энергоатома" проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории. Решисты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередачи повреждены, кроме одной, по которой станция получает из Украины питание на собственные нужды", – объяснили в компании.

Поэтому из-за простоя станции (все ее энергоблоки остановлены) оборудование постепенно деградирует. Все системы ЗАЭС должны содержаться с соблюдением четких температурных режимов, а этого не происходит.

При этом российскому "Росатому" не хватает сотрудников. Большинство украинских работников ЗАЭС отказались от сотрудничества с захватчиками, а российские специалисты не могут полноценно обслуживать станцию. В частности, захватчики лишили доступа к ЗАЭС уже 1500 работников станции, которые отказались от российских паспортов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты превратили захваченную Запорожскую атомную электростанцию в собственную военную и ремонтную базу. В настоящее время ЗАЭС не производит электроэнергию.

Пока ЗАЭС не работает, дефицит мощности в украинской энергосистеме будет сохраняться, предупреждали специалисты. Ведь станция до оккупации была крупнейшим производителем тока в стране.

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