Санкции против "Росатома" и миссии на всех АЭС Украины: о чем говорили Шмыгаль и глава МАГАТЭ в Киеве

Украина призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ввести жесткие санкции против "Росатома". Российский концерн поспособствовал тому, чтобы ядерные объекты впервые в истории стали элементом наступательной войны.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном брифинге с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Последний заверил, что агентство никогда не признает Запорожскую АЭС собственностью России, т.к. станция была и будет украинской.

Однако "Росатом", который принимает активное участие в оккупации ЗАЭС, все еще пользуется правами и привилегиями в МАГАТЭ, напомнил Шмыгаль. Он призвал организацию исправить эту ситуацию.

"Портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд. Уверен, что большинство этих средств, в случае их получения, пойдет на финансирование войны, ... которая подвергает ядерной опасности весь мир. Поэтому мы продолжим настаивать на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере", – заявил Шмыгаль.

Миссии МАГАТЭ в Украине

Агентство 18 января звершило размещение постоянных миссий на трех украинских АЭС – Ривненской, Чернобыльской и Пивденноукраинской. В ближайшие дни приступит к работе еще одна миссия – на Хмельницкой АЭС.

Специалисты агентства будут оказывать информационную и техническую помощь Украине. По словам Шмыгаля, постоянные миссии на украинских АЭС позволят предотвратить ядерные аварии.

В МАГАТЭ считают, что миссии остануться на АЭС Украины до конца войны. Также, по мнению Гросси, было бы неплохо продлить их действие и на период сразу после завершения военных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Энергоатом" предупредил, что даже после деоккупации ЗАЭС не сможет сразу начать генерацию электроэнергии для Украины. Только разминирование и проверку оборудования понадобится не менее двух месяцев.

А пока ЗАЭС не работает, дефицит мощности в украинской энергосистеме будет сохраняться, предупреждали специалисты. Ведь станция до оккупации была крупнейшим производителем тока в стране.

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