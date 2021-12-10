Луганская ТЭС оказалась в угрожающем положении из-за угольной блокады РФ – экс-замминистра энергетики

В случае остановки Луганской ТЭС из-за блокирования поставок угля из России, без электроэнергии останутся школы, сады и объекты критической инфраструктуры. Также станция является единственным теплопоставщиком города Счастье с населением в 9 тыс. человек.

Об этом написал экс-замминистра энергетики Сергей Чех на своей странице в Facebook.

"С ноября Россия в очередной раз заблокировала поставки угля в Украину из-за чего Луганская ТЭС фактически находится в энергетической блокаде. Сейчас на складах станции находится 30 тыс. тонн угля, которого хватит на 18-20 дней работы. А после этого есть большой риск потерять не только электрическую и тепловую энергию, а и само оборудование ТЭС до конца отопительного сезона. Местная власть уже бьет тревогу", – написал он.

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Чех считает, что правительство должно обратить внимание на крайне угрожающее положение Луганской ТЭС и обеспечивать ее постоянную работу до завершения отопительного сезона.

Напомним, что Луганская ТЭС является единственным источником поставки электроэнергии в Луганской области. С 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной Украиной и двое подъездных путей проходят с временно оккупированной территории и со стороны России.

При этом за 7 лет "Укрзализныця", несмотря на обещания так и не проложила железнодорожные пути к городу Счастье. Таким образом город и Луганская ТЭС полностью зависят от физических поставок исключительно с территории России.

В свою очередь Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября.