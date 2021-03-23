Лучшие преподаватели и база от Microsoft: названы главные преимущества нового ВУЗа 'Метинвест Политехника' в Мариуполе

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков рассказал, чем будет отличаться новый горно-металлургический унивеситет в Мариуполе от уже существующих в Украине высших технических учебных заведений. Среди преимуществ нового ВУЗа – современные программы обучения, высокотехнологичная лабораторная база и симбиоз теории и практики.

По словам Рыженкова, обучать студентов нового ВУЗа, инвестором которого стала Группа "Метинвест", будут лучшие преподаватели Украины.

"У нас будет один из лучших преподавательских составов в Украине. На сегодня у нас уже работают 18 кандидатов в доктора, 11 докторов наук, которые работают над программами образования. Которые именно фокусируются на том, что сегодня важно в промышленности, что сегодня важно в автоматизации, что сегодня важно, в том числе, и в таких сферах, как охрана труда, как экология. Это первое, что будет его, я надеюсь, будет отличать выгодно от других вузов в нашей стране", – заявил Рыженков.

Также гендиректор "Метинвеста" акцентировал внимание на новом для украинской системы высшего технического образования подходе к организации обучения.

"ВУЗ будет привязан к промышленной компании, которая готова все наработки применять на практике тут же у себя на предприятии… Более того, мы планируем делать дуальное образование, когда на третьем курсе уже студенты смогут половину времени учиться в университете, половину времени работать на предприятии. И к тому времени, когда они будут выходить уже бакалаврами, они уже будут готовыми специалистами, которым не нужно будет проходить путь молодого специалиста на предприятии, они могут сразу идти уже в инженерные должности", – сказал Рыженков.

Предметом особой гордости нового университета станет современная лабораторная база, которую будут создавать такие мировые корпорации как Siemens, Schneider Electric, Honeywell, а также Microsoft.

"В перспективе вообще университет должен стать основой для научно-исследовательского центра, который бы был готов новые разработки осуществлять в промышленной автоматизации и вообще в промышленности… ІТ-ахритектуру самого университета и всех образовательных программ разрабатывает компания Microsoft. Это для них такой тоже достаточно интересный проект и они все свои новые технологии в сфере обучения, в сфере образования они намерены применить в нашем университете. Это наш совместный с ними проект, я думаю, это тоже даст определенный импульс качеству преподавания и онлайн-ориентированности, если можно так выразиться, в современности этого университета", – подчеркнул Рыженков.

При этом место расположения нового учебного заведения было выбрано не случайно.

"Мы выбрали Мариуполь, город металлургов на сегодня. Нам кажется, что это тоже даст свой толчок, в том числе, и к развитию города Мариуполя, как образовательного центра, как научного центра, а не только, как центра металлургии", – заявил Рыженков.

По мнению гендиректора "Метинвеста", создание технического ВУЗа нового поколения, который будет отвечать всем требованиям современного мира, даст позитивный толчок развитию всей горно-металлургической промышленности.

"Сегодня в индустрии нам не нужны просто инженеры, нам нужны люди, которые понимают, как управлять сложными автоматизированными системами промышленности. То есть нам нужны не металлурги, нам нужны не горняки – нам нужны ІТшники с очень хорошим знанием металлургии, с очень хорошим знанием горного дела. Это именно то, что будет предлагать наш университет совместно с мировыми лидерами в направлении автоматизации", – резюмировал Рыженков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Метинвест" реализует амбициозный проект – первый негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника. В нем будут готовить специалистов по материаловедению, металлургии, компьютерным наукам, автоматизации производственных процессов, экономике, химическим технологиям и инженерии, архитектуре и гражданской инженерии, охране труда и горном деле.