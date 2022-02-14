Лизингодатели отзывают самолеты из Украины: МАУ начала массовый вывод авиалайнеров за границу

Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ начала массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя. Причина – отказ страховых компаний покрывать риски при полетах над Украиной.

Об этом сообщило издание "Аvianews". Отмечается, что на момент публикации из аэропорта Борисполь на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика.

Это Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST.

Видео дня

Ситуация возникла из-за того, что страховые компании 12 февраля заявили о том, что перестанут покрывать риски при полетах над Украиной на фоне паники в западных СМИ из-за возможного вторжения России. Из-за этого некоторые лизингодатели решили отозвать самолеты из Украины.

По данным издания, проблема касается 23 самолетов во флоте трех авиакомпаний Украины — МАУ, SkyUp и Bees Airline.

Первой пострадал лоукостер SkyUp. 13 февраля при выполнении рейса из Португалии в Киев его самолет сел в Кишиневе. Причиной в авиакомпании назвали запрет от владельца самолета входить в воздушное пространство Украины.

Чтобы урегулировать проблему, правительство Украины 13 февраля провело экстренное заседание и выделило Мининфраструктруры 16,6 млрд грн для страхования рисков на 23 самолета. Однако то, что МАУ вынуждена была начать вывод самолетов за границу, свидетельствует о том, что пока данный механизм не дал результатов.

Ситуация в SkyUp и Bees Airline на данный момент неизвестна.