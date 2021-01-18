Курс доллара в Украине: сколько стоит валюта в банках
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 18 января, на отметке 28,05 грн/$.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,01 грн/€. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,05 грн/$;
Продажа – 28,30 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,75 грн/€;
Продажа – 34,25 грн/€.
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как писал OBOZREVATEL, курс гривни по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли выйдет из диапазона 28-28,1 грн/$, сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. По его словам, рынок может остаться в действующем диапазоне, а НБУ в случае резких и непредвиденных колебаний будет их ограничивать.