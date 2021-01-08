Курс доллара упал: сколько стоит валюта в Украине
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на выходные дни на отметке 28,28 грн/$.
За сутки американская валюта подешевела на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,90 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 6 копеек.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,15 грн/$;
Продажа – 28,40 грн/$.
Евро:
Покупка – 34,50 грн/€;
Продажа – 35,00 грн/€.
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как сообщал OBOZREVATEL, мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.