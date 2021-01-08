Курс доллара упал: сколько стоит валюта в Украине

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Курс доллара в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на выходные дни на отметке 28,28 грн/$.

За сутки американская валюта подешевела на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,90 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 6 копеек.

Американская валюта подешевела

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,15 грн/$;

  • Продажа – 28,40 грн/$.

Курс доллара в банках упал

Евро:

  • Покупка – 34,50 грн/€;

  • Продажа – 35,00 грн/€.

Курс евро в банках вырос
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.

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