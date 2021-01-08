Курс долара впав: скільки коштує валюта в Україні

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на вихідні дні на позначці 28,28 грн/$.

За добу американська валюта подешевшала на 12 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 34,90 грн/€. У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 6 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Долар:

Купівля – 28,15 грн/$;

Продаж – 28,40 грн/$.

Євро:

Купівля – 34,50 грн/€;

Продаж – 35,00 грн/€.

2021 рік – 28,12 грн/долар;

2022 рік – 27,96 грн/долар;

2023 рік – 28,10 грн/долар;

2024 рік – 28,10 грн/долар;

2025 рік – 28,10 грн/долар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.