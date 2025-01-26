Трамп не разрушает существующий миропорядок, ибо миропорядка пока что уже нет, а есть полный политический беспредел, при котором, к примеру, в ООН верховодит россия, а в ЕС и НАТО — Венгрия и Словакия.

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Все международные институты практически парализованы, демократия уничтожила сама себя и демонстрирует полную политическую импотентность и бюрократическую неповоротливость, совершенную неспособность адекватно реагировать на вызовы со стороны милитаризированных диктатур.

При таких условиях даже экономически слабые государства — россия, иран, северная корея — и террористические организации Ближнего и Среднего Востока не встречают полноценного сопротивления, действуя в том числе при помощи полуфашистского режима в Китае.

Трамп сегодня оказался единственным лидером, способным реально противостоять мировому беспределу на фоне гниющего мирового либерализма и тотальной коррупции.

Очень далёкий от идеала и высоких принципов или хотя бы последовательности монстр сейчас не имеет альтернативы как потенциально эффективнейший борец с мировым злом — при отсутствии кого-либо другого с соответствующими возможностями и энергией.

Всё прочее вытекает из этого. Украине нужны трамповеды.