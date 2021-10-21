KredoBank выпустил 'правильную' платежную карту: что это и в чем ее отличие

Получение зарплаты, пенсии или стипендии, оплата счёта в кафе, онлайн оплата подписки на любимый ресурс, поход в магазин за продуктами, и даже оплата коммунальных услуг — банковская карточка главный помощник в этих вопросах.

Осталось только выбрать наиболее выгодную платежную карту с понятным пакетом банковских услуг.

Как не пропустить дополнительные условия в договоре, напечатанные мелким шрифтом? Как не попасть в кабальные условия при оформлении банковской карты? Каждый пользователь сталкивался с этими вопросами при выборе банковской карты.

KredoBank, проанализировав ситуацию на рынке и выделив основные боли клиентов, выпустил уникальный продукт — "Правильная карта".

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Что нужно знать о платежной карточке "Правильная":

Обслуживание банковской карты бесплатное для всех пользователей, даже тех, кто не пользуется карточкой активно. Дизайн банковской карточки — вертикальный. Благодаря этому не возникает вопрос, как вставлять карту в банкомат и какой стороной прикладывать ее к терминалу. Снятие денег без комиссии во всех банкоматах Украины. А также пополнение счёта и переводы — бесплатные. Лимит в месяц на снятие средств без комиссии — 100 000 грн: в любом банкомате страны — 50 000 грн и в случае необходимости в кассе Кредобанка можно снять дополнительно 50 000 грн в месяц. Бонус в размере 1000 грн после 6 месяцев пользования платежной картой. Условия для получения бонуса понятные и простые. Деньги насчитываются клиентам, у которых в течение полугода на карту ежемесячно поступает от 6000 грн, а ежемесячный расход (расчёт картой) составляет не менее 3000 грн. В этом случае через 3 месяца пользования картой начисляются первые 500 грн, а по истечении следующих 3 месяцев — еще 500 грн. При оформлении вы получаете сразу четыре счета: в гривне, в долларах, в евро и в злотых. Получаете переводы из-за границы? "Правильная" — карта иностранного банка в Украине, которая позволяет свободно конвертировать валюту в формате онлайн-банкинга по более выгодному курсу, чем в банковском отделении, без дополнительных комиссий. Это позволяет забыть про операционные затраты при переводе средств из-за рубежа. При открытии "Правильной" автоматически открывается сберегательный счет "Кишеня", по которому ежемесячно насчитывается 6% годовых на остаток средств. После трёх месяцев пользования картой "Правильная" клиенту "Кредобанка" предоставляется персональный кредитный лимит. "Правильная карта" может использоваться как зарплатная карта, для получения пенсии и различных социальных выплат. Для максимальной защиты конфиденциальных данных вся персональная банковская информация (CVV-код) вынесена на тыльную сторону карты. Но, если вам необходим именной вариант карты — не проблема, до 10 дней и банк изготовит ее по вашему заказу.

Заказать платежную карту онлайн легко в любое время — просто оставьте заявку на сайте https://pravylna.kredobank. com.ua/. С вами свяжется менеджер, который ответит на все ваши вопросы.

Заберите готовую карту в любом отделении "Кредобанка" с 9:00 до 18:00, кроме выходных. Для этого возьмите с собой действующий паспорт и идентификационный код. А если у вас установлено приложение "Дія" и загружены в электронном виде: внутренний или заграничный паспорт, идентификационный код — достаточно взять с собой только смартфон.

Карта "Правильная" от KredoBank: правильно — это когда удобно!