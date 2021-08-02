Климатическая программа Украины амбициозная, но взвешенная: достигать целей будем на деньги доноров, – эксперт

Кабинет Министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения. Эта цель – более амбициозная, чем в ЕС, который собирается сократить выбросы до 55%. Но амбиции Украины уравновешены четкими условиями, на которых мы готовы эту цель достичь, а именно – если международное сообщество финансово поддержит нашу страну. Если же финансовая поддержка будет отсутствовать, то достижение НОВ2 будет поставлено под угрозу.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

Так, согласно пункту 6 НСП, "Украина сделала весомый вклад в сокращение мировых выбросов парниковых газов. За 11 лет действия обязательств Сторон по Киотскому протоколу, Украина суммарно сократила свои выбросы ПГ почти на 4,4 млрд тонн CO2-эквивалента по сравнению с разрешенными уровнями выбросов за этот период, что составляет около 10% от текущих годовых глобальных выбросов. Но общее экономическое и социальное развитие Украины с 1990 года сказалось падением благосостояния людей, деиндустриализацией и ухудшением состояния публичных финансов", – цитирует Качка документ, который поддержал Кабмин.

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Также украинская власть напоминает, что вооруженная агрессия Российской Федерации и временная оккупация ею АР Крым, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, негативно влияет на экономическую ситуацию в Украине. Поэтому достичь поставленных климатических целей Украина сможет, если будет гарантировано сохранение и улучшение доступа к внешним рынкам ключевых торговых партнеров, а также постоянной и предсказуемой торговой политики и отсутствия ограничений и барьеров со стороны Сторон Приложения I к РКИК ООН и других стран.

"Украина нуждается в доступе к финансированию проектов климатической модернизации от правительств развитых стран, частного сектора, международных финансовых организаций и любых других доноров. Объемы дополнительных инвестиций, необходимых для ухода от сценария "Бизнес как обычно" и достижения цели НСП составляет 102 млрд долл. США до 2030 года", – отмечается в документе.

Это значит, что Украина рассчитывает на привлечение дополнительного климатического финансирования в виде грантов от правительств развитых стран и любых других доноров, льготного кредитования от международных финансовых организаций, а также других финансовых инструментов с целью создания отдельного климатического фонда. Это, в свою очередь, позволит увеличить объемы финансирования декарбонизации экономики за счет коммерческих банков и частного сектора. Отсутствие надлежащей международной поддержки ставит под угрозу достижение цели НСП, резюмировал Качка.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей Руслан Ильичев заявил, что новый Национально определенный взнос (НОВ2) грозит Украине полной остановкой промышленности. А Министерству экологии стоит сначала запретить ввоз в Украину "евроблях", которые катастрофически загрязняют воздух в больших городах, а уже потом заниматься проблемами глобального потепления.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только средств бизнеса. По оценке экспертов ЕВА, проект Второго Национально-определенного вклада Украины с Парижским соглашением (НОВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи.